Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອັງ​ກິດ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນ ພົບປະກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສັນຕິພາບ ຢູ່ຢູແກຼນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: Le Monde)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer, ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນ ພົບປະກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສັນຕິພາບ ຢູ່ຢູແກຼນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາການເຈລະຈາເພື່ອແນໃສ່ສິ້ນສຸດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ພວມໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສະດວກ. ທ່ານ Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ດຳເນີນການໂທລະສັບຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດກັບ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງລັດເຊຍ Vladimir Putin, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ວໍຊິງຕັນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ (ຕາມເວລາອາເມລິກາ) ແລະ ສອງຝ່າຍຄາດວ່າຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່. ທ່ານ Donald Trump ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ວິວັດການມຸ່ງໄປເຖິງສັນຕິພາບຈະສືບຕໍ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky ໄປຢ້ຽມຢາມ ທຳນຽບຂາວ. ນະທີ່ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງປະຫວັດສາດເພື່ອຊ່ວຍອາເມລິກາ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຂອງຢູແກຼນຄື: ດິນຫາຍາກ, ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຈຸບັນແມ່ນຈຸດເວລາເໝາະສົມເພື່ອສ້າງບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ

ປະຈຸບັນແມ່ນຈຸດເວລາເໝາະສົມເພື່ອສ້າງບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ

2 ປະເທດມີບັນດາ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ, ໝາກໄມ້...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top