ຂ່າວສານ
ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ ຮຽກຮ້ອງການ “ຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 16 ທັນວາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກາານຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ David Cameron ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ເຢຍລະມັນ Annalena Baerbock ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງບັນລຸໄດ້ “ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ໃນບົດຮຽນລວມທີ່ໄດ້ລົງພິມໃນໜັງສືພິມ Sunday Times, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ David Cameron ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Annalena Baerbock ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບສາມັນຊົນຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ຢຸດຕິບັນດາການບຸກໂຈມຕີໃນທັນທີ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 12 ທັນວາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78 ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານມະຕິຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຕົວປະກັນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕິດພ້ອມໃນທັນທີ. ອັງກິດ ໄດ້ປ່ອນບັດຂາວສຳລັບມະຕິດັ່ງກ່າວ. ມະຕິໂດຍ ອີຢິບ, ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ອຸປະຖຳ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນສະພາບທີ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ ບໍ່ມີສັນຍານຫຼຸດລົງເທື່ອ.