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ຂ່າວສານ

ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ ຮຽກຮ້ອງການ “ຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ David Cameron ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Annalena Baerbock ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບສາມັນຊົນຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78 ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານມະຕິຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ (ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 16 ທັນວາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກາານຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ David Cameron ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ເຢຍລະມັນ Annalena Baerbock ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງບັນລຸໄດ້ “ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ໃນບົດຮຽນລວມທີ່ໄດ້ລົງພິມໃນໜັງສືພິມ Sunday Times, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ David Cameron ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Annalena Baerbock ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບສາມັນຊົນຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ຢຸດຕິບັນດາການບຸກໂຈມຕີໃນທັນທີ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 12 ທັນວາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78 ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານມະຕິຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຕົວປະກັນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕິດພ້ອມໃນທັນທີ. ອັງກິດ ໄດ້ປ່ອນບັດຂາວສຳລັບມະຕິດັ່ງກ່າວ. ມະຕິໂດຍ ອີຢິບ, ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ອຸປະຖຳ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນສະພາບທີ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ ບໍ່ມີສັນຍານຫຼຸດລົງເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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