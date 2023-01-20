ຂ່າວສານ ອະດີດປະທານາທິິບິດີ Donald Trump ເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ 20/01/2023 ລັດ Carolinaໃຕ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນລັດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຂະນະທີ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລັດທຳອິດຈັດຕັ້ງການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງຕ່າງໆ. ທ່ານງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ພາບ: Getty Images) ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຕາມແຈ້ງການຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລ້ວ, ທ່ານຈະປະກົດຕົວຕໍ່ມະຫາຊົນຢູ່ ລັດ Carolina ໃຕ້ ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ ເພື່ອປະກາດຖັນແຖວຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນລັດ ຢູ່ລັດນີ້, ເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ປະກົດຕົວ ຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະກາດຈະອອກຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີ 2022. ລັດ Carolinaໃຕ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນລັດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຂະນະທີ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລັດທຳອິດຈັດຕັ້ງການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງຕ່າງໆ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)