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ຂ່າວສານ

ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ິ​ບິ​ດີ Donald Trump ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ບັ້ນ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ລັດ Carolinaໃຕ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນລັດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຂະນະທີ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລັດທຳອິດຈັດຕັ້ງການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງຕ່າງໆ.
  ທ່ານງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ພາບ: Getty Images)  
ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຕາມແຈ້ງການຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລ້ວ, ທ່ານຈະປະກົດຕົວຕໍ່ມະຫາຊົນຢູ່ ລັດ Carolina ໃຕ້ ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ ເພື່ອປະກາດຖັນແຖວຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນລັດ ຢູ່ລັດນີ້, ເລີ່ມຕົ້ນບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ປະກົດຕົວ ຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະກາດຈະອອກຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີ 2022. ລັດ Carolinaໃຕ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນລັດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຂະນະທີ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລັດທຳອິດຈັດຕັ້ງການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ Ned Price ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປອດນິວເຄຼຍຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
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