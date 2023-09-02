ຂ່າວສານ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທັກສິນ ຂໍອະໄພໂທດ 02/09/2023 ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄທ, ວິດສະນຸ ເຄືອງາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະໄພໂທດຕໍ່ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໄທ. ທ່ານ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທັກສິນ ຂໍອະໄພໂທດ (ພາບ: Reuters)ຕາມທ່ານ ວິດສະນຸ ແລ້ວ, ພາຍຫຼັທີ່ໄດ້ຮັບໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ແລ້ວ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະດຳເນີນການພິພາກສາ, ປະເມີນຄືນເອກະສານທຸກສະບັບ ກ່ອນທີ່ສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຈາກນັ້ນ, ສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດ ຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາກົດລັບ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໄທ. ສະພາກົດລັບ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຊີວິດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະແກ່ຍາວແຕ່ 1 – 2 ເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ເລື່ອງພິຈາລະນາສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ອາດຈະໂດຍລັດຖະບານຊຸດໃໝ່, ໂດຍພັກເພື່ອ ໄທ ຊີ້ນຳ, ດຳເນີນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)