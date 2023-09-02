Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ທັກ​ສິນ ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໂທດ

ວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄທ, ວິດສະນຸ ເຄືອງາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະໄພໂທດຕໍ່ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໄທ.
ທ່ານ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທັກສິນ ຂໍອະໄພໂທດ (ພາບ: Reuters)
ຕາມທ່ານ ວິດສະນຸ  ແລ້ວ, ພາຍຫຼັທີ່ໄດ້ຮັບໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ແລ້ວ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະດຳເນີນການພິພາກສາ, ປະເມີນຄືນເອກະສານທຸກສະບັບ ກ່ອນທີ່ສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຈາກນັ້ນ, ສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດ ຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາກົດລັບ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໄທ. ສະພາກົດລັບ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຊີວິດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະແກ່ຍາວແຕ່ 1 – 2 ເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ເລື່ອງພິຈາລະນາສຳເນົາເອກະສານຂໍອະໄພໂທດຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ອາດຈະໂດຍລັດຖະບານຊຸດໃໝ່, ໂດຍພັກເພື່ອ ໄທ ຊີ້ນຳ, ດຳເນີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຟື້ນຄືນທ່າເຕີບໂຕ

ໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຟື້ນຄືນທ່າເຕີບໂຕ

ພາຍຫຼັງລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຢູ່ໃນລະດັບພຽງແຕ່ 3,72% ໃນເຄິ່ງຕົ້ນປີ 2023 ນັ້ນ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດມີບັນດາສັນຍານຕັ້ງໜ້າ. ໝາກຜົນນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top