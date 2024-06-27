ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສຳລັບປະຊາຊົນຢູ່ເຂດພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ນັບແຕ່ວັນທີ 25 – 27 ມິຖຸນາ, ສະພາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາມະນຸດສະທຳ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຖືມະນຸດເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນແຖວໜ້າໃນການຮັບມືກັບການປະທະກັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ, ແລະ ຊຸກຍູ້ລັກສະນະປະສິດທິຜົນ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການເພີ່ມທະວີຂອງວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ເປັນໜ້າທີ່ເຕືອນໄພໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳປະສົບກັບຮົ້ວກີດຂວາງຫຼາຍຢ່າງ. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍນີ້ໄດ້, ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ. ບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ປະທະກັນ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໄດ້ດຳເນີນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດກັ້ນ. ບັນດາປະເທດກໍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກະທຳຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາວິນາດສະກຳຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຕ້ານທານ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະຊາຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.