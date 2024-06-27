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ຂ່າວສານ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ເຂດ​ພວມ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການເພີ່ມທະວີຂອງວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ເປັນໜ້າທີ່ເຕືອນໄພໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳປະສົບກັບຮົ້ວກີດຂວາງຫຼາຍຢ່າງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ນັບແຕ່ວັນທີ 25 – 27 ມິຖຸນາ, ສະພາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາມະນຸດສະທຳ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຖືມະນຸດເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນແຖວໜ້າໃນການຮັບມືກັບການປະທະກັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ: ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ, ແລະ ຊຸກຍູ້ລັກສະນະປະສິດທິຜົນ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການເພີ່ມທະວີຂອງວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ເປັນໜ້າທີ່ເຕືອນໄພໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳປະສົບກັບຮົ້ວກີດຂວາງຫຼາຍຢ່າງ. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍນີ້ໄດ້, ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ. ບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ປະທະກັນ ຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ກໍຄືສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໄດ້ດຳເນີນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດກັ້ນ. ບັນດາປະເທດກໍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກະທຳຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາວິນາດສະກຳຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຕ້ານທານ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະຊາຄົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ ວ້າງ​ຄູ​ໜິງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປຶກ​ສາການ​ມືອງ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳພາຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ (25 – 27 ມິຖຸນາ), ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ປັກກິິ່ງ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການພົບປະກັບທ່ານວ້າງຄູໜິງ ປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງ ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.
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