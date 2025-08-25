Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ”, ບາດແລ່ນແຕ່ລະກ້າວແມ່ນການຕອບບຸນແທນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນພໍ່ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ
(ການແຂ່ງຂັນແລ່ນ ຫວຽດນາມ ຂອງຂ້ອຍ)

ການແຂ່ງຂັນແລ່ນ “ຫວຽດນາມ ຂອງຂ້ອຍ - My Vietnam 2025”, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນງານວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຕາແສງ ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 20.000 ຄົນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ”, ບາດແລ່ນແຕ່ລະກ້າວແມ່ນການຕອບບຸນແທນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນພໍ່ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 23 ສິງຫາ ຮອດວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະຈັດງານວາງສະແດງພາບ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ - ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຂ້ອຍ”. ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳ 63 ພາບກ່ຽວກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ຈາກເສົາທຸງ ລຸ້ງກູ໊ ແລະ ສິ້ນສຸດຢູ່ແຫຼມ ກ່າເມົາ. ຢູ່ແຕ່ລະເຂດດິນແດນ, ທິວທັດທຳມະຊາດ, ສະຖາປັດຕະຍາກຳ, ຊຸດອາພອນ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກ່ຽວກັບປະເທດຊາດມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແຕ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງການນຳພັກ, ລັດ ກັບຜູ້ແທນດີເດັ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ

ກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງການນຳພັກ, ລັດ ກັບຜູ້ແທນດີເດັ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ ຮັບຟັງຄວາມໃນໃຈ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ເພື່ອຈາກນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ຕິດແທດກັບສະພາບຕົວຈິງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top