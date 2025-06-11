ຂ່າວສານ
ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳເຫັນໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ, ປະທານຄະນະກຳມະການ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານການສັງລວມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 280 ລ້ານຄຳເຫັນປະກອບຈາກບັນດາອົງການ, ການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ທຸກເນື້ອໃນ, ມາດຕາຂອງຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013; ໃນນັ້ນ, ຄຳເຫັນທີ່ເຫັນດີບັນລຸ 99,75%.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013 ແມ່ນບາດກ້າວຫັນບັນດາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນລະອຽດ, ເປັນລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ກໍໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ ແລະ ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013 ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງທີ 2 ໃນບັ້ນທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.