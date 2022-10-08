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ຂ່າວສານ

ຫຼວງພະບາງ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນບັນດາເຫດການເຄື່ອນໄຫວໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນບັນດາເຫດການເຄື່ອນໄຫວໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022.

   

ພິທີຖີບລົດຖີບ

(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 07 ຕຸລາ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳເຂດພາກເໜືອຂອງ ລາວ ຈັດພິທີຖີບລົດຖີບ ແລະ ສາຍຮູບເງົາເອກະສານກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຂດພາກເໜືອ ລາວ ກ່ຽວທິຮົ່ງຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນໃນບັນດາເຫດການເຄື່ອນໄຫວໃນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022 ແນໃສ່ຮັດແໜ້ນ, ເພີ່ມພູມຄູນສ້າງນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ການສຶກສາ, ໂຄສະນາ, ແຜ່ຂະຫຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງທັງ 2 ປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ສາຍພົວພັນໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການພົວພັນສາກົນຂອງ 2 ປະເທດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ພິເສດ, ໃນການເຄື່ອນໄຫວຖີບລົດຖີບຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລ້ວນແຕ່ນຸງຊຸດປະເພນີປະຈຳຊາດຕົນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູ, ໂຄສະນາຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ 2 ປະເທດ.

        ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໄດ້ສາຍຮູບເງົາເອກະສານ 3 ຕອນກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງ 2 ຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດມີຄວາມເຂົ້າໃຈກວ່າກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງ 2 ຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.
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