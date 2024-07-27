ຂ່າວສານ
ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ
ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ, ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊຽນ: ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ອາຊຽນ”. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ຂອງ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລັກສະນະເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ.
ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນ, ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດທຸກຂໍ້ມາດຕາຂອງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.