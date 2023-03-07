ຂ່າວສານ
ຫາດຊາຍທະເລ ໝີເຄ ລອດເຂົ້າ Top 10 ແຫ່ງທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນອາຊີ 2023
ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫາດຊາຍທະເລ 10 ແຫ່ງງາມທີ່ສຸດຂອງ ອາຊີ ປີ 2023 ໂດຍເວັບໄຊ ສະເພາະກ່ຽວກັບຕີລາຄາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈອງຫ້ອງພັກ Tripadvisor ຫາກໍ່ປະກາດ, ຫາດຊາຍ ໝີເຄ ຢູ່ ດານັງ ແມ່ນຫາດຊາຍທະເລໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຊື່ ແລະ ຢືນຢູ່ອັນດັບ 8. ໃນເວັບໄຊ Tripadvisor, ທ່ານ Jonathan Chan (ສະຫະລັດອາເມລິກາ) ອອກຄຳຄິດເຫັນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2023 ກ່ຽວກັບຫາດຊາຍ ໝີເຄ ດັ່ງນີ້: ເມັດຊາຍລະອຽດ, ເປັນຫາດຊາຍທີ່ສົມບູນແບບຫຼາຍແກ່ການລອຍນ້ຳ. ມີພະນັກງານກູ້ຊີບຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ກັບທີ່. ທິວທັດອ້ອມຮອບຫາດຊາຍທະເລກໍ່ງາມສຸດຍອດ. ປີ 2019, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນໜຶ່ງມີຊື່ວ່າ Appan Majumsat ເປັນຊາວ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຕີລາຄາຫາດຊາຍ ໝີເຄ ດ້ວຍ 5 ດາວ. ຕາມແຂກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ນີ້ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫາດຊາຍທະເລທີ່ງາມທີ່ສຸດທີ່ອ້າຍໄດ້ໄປມາຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຂໍ້ດີອີກໜຶ່ງຢ່າງທີ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວອະທິບາຍວ່າ ແມ່ນທະເລສະອາດ. “ເຈົ້າສາມາດກີ້ງລົງໂດຍບໍ່ພົບຂີ້ເຫຍື້ອພາລາສະຕິກແຕ່ຢ່າງໃດ”.