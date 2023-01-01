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ຂ່າວສານ

ຫາງສຽງສາກົນຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ

ເວັບໄຊ straitstimes.com (ສິງກະໂປ) ຕີລາຄາວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ ໃນປີ 2022.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ສຳນັກຂ່າວສານຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນສາກົນໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ລະເບີດຂຶ້ນ ດ້ວຍຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,02%.

ເວັບໄຊ straitstimes.com (ສິງກະໂປ) ຕີລາຄາວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ ໃນປີ 2022. CNN ເອີ້ນນີ້ແມ່ນລະດັບໄວທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 1997, ໃນຂະນະທີ່ BCC ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນລະດັບສູງສຸດໃນໄລຍະ 2011 – 2022 ແລະ ກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍສ້າງທ່າເຕີບໂຕທີ່ໜ້າປະທັບໃຈນີ້ ແມ່ນຂົງເຂດສົ່ງອອກ ແລະ ລາຍຮັບຂາຍຍ່ອຍຢ່າງແຮງ.

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ Sputnik (ລັດເຊຍ) ແລ້ວ, ຍ້ອນການເຕີບໂຕມະຫັດສະຈັນ, ດັດຊະນີໄພເງິນເຟີ້ຕ່ຳ, ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າລະເບີດຂຶ້ນ, ພື້ນຖານການເມືອງໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຜົນງານດ້ານການທູດດີເດັ່ນ, ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ຫາຍາກ ໃນສະພາບການຊຸດໂຊມ ແລະ ວິກິດການປົກຄຸມໃນທົ່ວໂລກ.

ຕາມສຳນັກຂ່າວານ Bloomberg (ອາເມລິກາ), ໃນໄຕມາດທີ 4 ປີ 2022, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕໄວກວ່າການຄາດຄະເນ, ເປັນສັນຍາໃຫ້ທ່າສືບຕໍ່ເຕີບໂຕພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ໃນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກເກີນດຸນດ້ວຍຈຳນວນເງິນ 11,2 ຕື້ USD, ສູງກວ່າລະດັບ 3,32 ຕື້ USD ຂອງປີ 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ນຳປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ນຳປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ

ປີ 2022 ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ ແລະ ລື່ນກາຍ14/15 ຄາດໝາຍແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງທົ່ວປະເທດບັນລຸປະມານ 8%, ສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກຄືແຕ່ 6-6,5%.
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