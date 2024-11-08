ຂ່າວສານ
ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ
ພ້ອມກັບການປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່, ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫລາດຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ຫວຽດນາມໄດ້ ແລະພວມສ້າງ, ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ,ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍ ມີບົດບາດຫລັກແຫລ່ງ.
ລະບົບກົດໝາຍແມ່ນໄມ້ວັດແທກສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ
ມະຕິເລກທີ 48 - NQ/TW (ມຕ/ສກ) ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາປີ 2005 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2010, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2020 ໃຫ້ສົມບູນແບບ ໄດ້ກຳນົດລະບົບກົດໝາຍຕ້ອງ “ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຈຸດສຸມ ແມ່ນການປັບປຸງລະບອບນະໂຍບາຍດ້ານເສດຖະກິດການຕະຫລາດ, ການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ”
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫລັງສະຫລຸບ 15 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດ ມະຕິເລກທີ 48 - NQ/TW (ມຕ/ສກ)ໄດ້ສືບທອດ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຖານຂອງລະບົບກົດໝາຍ “ຄົບຖ້ວນ, ທັນການ,ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໂປ່ງໃສ, ສະຖຽນລະພາບ, ຖືສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນຈຸດສຸມເພື່ອຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ”
ມະຕິເລກທີ 27 - NQ/TW (ມຕ/ສກ) ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ ປີ 2022 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະໃຫມ່ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນຂີດໝາຍ, ບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນ. ນັບແຕ່ເມື່ອມະຕິເລກທີ 48 - NQ/TW (ມຕ/ສກ) ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້, ຈຳນວນກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XI, XII, XIII, XIV ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ແມ່ນກວ່າ 300 ກົດໝາຍ, ປະມວນກົດໝາຍ; ພິເສດມີເອກະສານສຳຄັນຫລາຍສະບັບ.
ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍ
ເປົ້າໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ຈິນຕະນາການນິຕິບັນຍັດໃນສະພາບການສ້າງ ແລະປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃຫມ່ ໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນການສ້າງໃຫ້ໄດ້ລະບົບກົດໝາຍມີປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ມະນຸດສະທຳ, ທັນສະໄຫມ, ຄົບຖ້ວນ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ທັນການ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ສະຖຽນລະພາບ,ສຳຜັດງ່າຍ,ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ. ໃນບົດຂຽນ “ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະພັກ ໃນການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສສ ຫວຽດນາມ”, ວັນທີ 20 ຕຸລາ ປີ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກົດໝາຍໃນລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງການຫັນແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນສ້າງກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ວິທະຍາສາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມໄຫວພິບ ເພື່ອມີການຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ, ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການບັນດາບັນຫາພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັກຊ້າ ຕາມຫລັກການປົກປ້ອງ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແມ່ນເຫນືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ ແລະແມ່ນການປະຕິບັດໄວກວ່າໝູ່.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມສະເຫນີ ຕ້ອງຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ແຮງກວ່າ ຕາມທິດທັງຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ, ທັງສົ່ງເສີມການປະດິດຄິດສ້າງ, ປົດປ່ອຍທັງໝົດກຳລັງການຜະລິດ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນທຸກແຫລ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
“ຕ້ອງຕິດຕາມພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງບັນດາຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍໃຫ້ເໝາະສົມ. ຮີບເຮັ່ງສ້າງກອບນິຕິກຳດັດປັບບັນດາບັນຫາໃຫມ່, ທ່າອ່ຽງໃຫມ່, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະຕິວັດ 4.0, ປັນຍາປະດິດ, ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ.. ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ”
ໝາກຜົນ, ຄຸນນະພາບວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງໃນວິວັດການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ທັດສະນະ, ການກຳນົດທິດ, ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ຊື່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກ. ເລື່ອງຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບໃນລໄຍະໃຫມ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນແຫລ່ງກຳລັງເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດ.