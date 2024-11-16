ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນຂອງໂລກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຄັ້ງນີ້ມີຫົວເລື່ອງ “ສ້າງໂລກແຫ່ງຍຸດຕິທຳ ແລະ ຍືນຍົງ”. ນອກຈາກບັນດາສະມາຊິກສົມບູນຂອງ G20, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປີນີ້ ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ, ການນຳລັດຖະບານຂອງ 19 ປະເທດແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ການ 15 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຫຼັກແຫຼ່ງ.
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມແທງບິນ, ການໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ. ທີໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມຢູ່ G20. ທີ່ສອງແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານໄດ້ຢັ້ງຢືນ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ; ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາເນື້ອໃນທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການ. ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະກ່າວປາໄສທີ່ 2 ວາລະປະຊຸມວັນທີ 18 ແລະ 19 ພະຈິກ, ດ້ວຍ 2 ຫົວເລື່ອງສຳຄັນຄື: “ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພອຶດຫິວທຸກຍາກ” ແລະ “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ”.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມແທງບິນ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າບັນດາບັນຫາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງໂລກ, ສົມກັບທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຈະແມ່ນການພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະບັນດາການນຳອື່ນໆ, ແມ່ນແຫ່ງທີ່ ຫວຽດນາມ ສາມາດປຶກສາຫາລື, ຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາລະອຽດ ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫຼືບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G20.
ເປີດກ້ວາງຂອບຂະໜາດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Brazil
ສຳລັບ Brazil, ການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ- Brazil ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ເພິ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເປີດກ້ວາງຂອບຂະໜາດການຮ່ວມມື.
ປະຈຸບັນ, Brazil ແມ່ນຄູ່ຄ້າອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ອັນດັບທີ 2 ໃນທະວີບ ອາເມລິກາ, ພຽງແຕ່ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ. ກົງກັນຂ້າມ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືອັນດັບໜຶ່ງຂອງ Brazil ໃນອາຊຽນ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສອງປະເທດກໍ່ພວມຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດອື່ນອີກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນ ປຊຊ ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງຊາດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງພັກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄື: ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ເທົ່າທຽມກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ແນະນຳວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບເພື່ອມິດສາກົນ ພ້ອມທັງຮັບເອົາບັນດາສິ່ງຍອດຍິ່ງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົບບູນ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຊາດ.
ຄາດວ່າ, ໃນການໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Brazil Lula da Silva ເພື່ອກວດກາຄືນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ Brazil ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2023 ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫ່ຍ, ບັນດາມາດຕະການແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົບພັນສອງຝ່າຍ.
ແຕ່ຫຼາຍປີມານີ້, G20 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກົນໄກສຳຄັນກ່ວາໝູ່ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ, ມີຄວາມໝາຍໃຫ່ຍຫຼວງ ໃນການນຳພາ ແລະ ສ້າງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມສາກົນ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ອິກເທື່ອໜຶ່ງ, ການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີກ່ວາອີກ ແລະ ເປີດໄລຍະໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Brazil./.