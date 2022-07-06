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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້າ​ນ​ການ​ຄ້າ​ຕາມ​ທິດ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ ແລະ ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນປີ 2023; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕການຄ້າຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜະລິດຈາກນົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ໄທ.
  ການພົບປະລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ  

 ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 7 ຢູ່ ມຽນມາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ດອນ ປໍຣະມັດວິໄນ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນປີ 2023; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕການຄ້າຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜະລິດຈາກນົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ໄທ; ກໍຄືເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮັບສະໝັກແຮງງານ ໂດຍໄວ ເພື່ອປ່ຽນແທນໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເຊັນເມື່ອປີ 2015 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ, ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 9; ເປີດສາຍບິນການຄ້າຄືນໃໝ່ ກໍຄື ສາຍການບິນໃໝ່ໂດຍໄວ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໂດຍໄວ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%

ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%

ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4,9% ໃນປີ 2022 ແລະ ລະດັບ 5,2% ໃນປີ 2023 ໃນສະພາບການທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
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