ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 7 ຢູ່ ມຽນມາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ດອນ ປໍຣະມັດວິໄນ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນປີ 2023; ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕການຄ້າຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜະລິດຈາກນົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ໄທ; ກໍຄືເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮັບສະໝັກແຮງງານ ໂດຍໄວ ເພື່ອປ່ຽນແທນໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເຊັນເມື່ອປີ 2015 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ, ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ໄທ ຄັ້ງທີ 9; ເປີດສາຍບິນການຄ້າຄືນໃໝ່ ກໍຄື ສາຍການບິນໃໝ່ໂດຍໄວ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໂດຍໄວ.