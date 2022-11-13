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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໂຮນ​ລັງ ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ອາດ​​ຊະ​ຍາ​ກຳ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ;

ທ່ານລັດຖະມົນຕີໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ;

    

(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kees van Baar ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ໂຮນລັງ ປະຈຳຫວຽດນາມ ມາເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລີ່ມອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ຫວຽດນາມ.

   ທ່ານລັດຖະມົນຕີໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນບັນດາເອກະສານ, ສັນຍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ກນໜູນຊ່ວຍດ້ານຕຸລາການ.

  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະແມ່ນຂົວຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າແກເຂົ້າໃຈຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສົມທົບກັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ; ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ເຊືອມຕໍ່ລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ໂຮນລັງ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື ໃນຂອບເຂດບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ທົ່ວ​ຄະ​ນະໃນ AARM-30

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ທົ່ວ​ຄະ​ນະໃນ AARM-30

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບໜຶ່ງທົ່ວຄະນະ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 17 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 15 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 10 ຫຼຽນ.
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