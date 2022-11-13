ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮນລັງ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ;
(ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kees van Baar ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ໂຮນລັງ ປະຈຳຫວຽດນາມ ມາເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລີ່ມອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ຫວຽດນາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີໂຕເລິມ ຖືວ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນບັນດາເອກະສານ, ສັນຍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ກນໜູນຊ່ວຍດ້ານຕຸລາການ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະແມ່ນຂົວຕໍ່ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າແກເຂົ້າໃຈຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສົມທົບກັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ; ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ເຊືອມຕໍ່ລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ໂຮນລັງ ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື ໃນຂອບເຂດບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)