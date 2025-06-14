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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະນາຢ່າງສົມກຽດເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

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ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານ ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gitanas Nauseda ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ເປີດບັນດາກາລະໂອກາດການຮ່ວມມືໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ເປັນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ ພັດທະນາ ໃນບັນດາຂົງເຂດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພວກເຮົາຈະກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ອວຍພອນໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລິດວາ ຈະມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ລິດວາສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລິດວາ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດ ແບ່ງປັນ ແລະ ປຸກລຸກຄວາມສາມາມບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພະລັງງານ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, logistics ແລະ ກະສິກຳ. ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະຍາ Diana Nausediene ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ມິຖຸນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊູ​ແອັດ​ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ໜ້າໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຊູ​ແອັດ​ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ໜ້າໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ຈະສວມບົດບາດສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດ, ໂຄງການ, ແຜນການໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງຝ່າຍຮ່ວມມື, ລົງທຶນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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