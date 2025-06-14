ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລິດວາ ບາດກ້າວບົນເສັ້ນທາງຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາທີ່ໝັ້ນແກ່ນ
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ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gitanas Nauseda ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ເປີດບັນດາກາລະໂອກາດການຮ່ວມມືໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ເປັນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ ພັດທະນາ ໃນບັນດາຂົງເຂດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພວກເຮົາຈະກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ອວຍພອນໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລິດວາ ຈະມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ລິດວາສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ລິດວາ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດ ແບ່ງປັນ ແລະ ປຸກລຸກຄວາມສາມາມບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພະລັງງານ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, logistics ແລະ ກະສິກຳ. ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະຍາ Diana Nausediene ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ມິຖຸນາ.