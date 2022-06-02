ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານກວດກາຕື່ມອີກ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດລາວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວ່າ ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸກວ່າ 400 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 20% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. 2 ຝ່າຍພວມສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ມມືທະວິພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ໃນພາກພື້ນ..
ສ່ວນທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປາດຖະໜາວ່າຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ: ໃນຖານະເປັນປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດລາວ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງກວດກາພັກ. , ອົງການກວດກາລັດຖະບານຫວຽດນາມ; ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດຫວຽດນາມ - ລາວ.
ກ່ອນນັ້ນຄືໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ດ່ວານຮົ່ງຟອງ ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານຄຳພັນ ພົມມະທັດ ກຳມະການກົມການເມືອງປະທານອົງການກວດກາ ແຫ່ງລັດ ລາວ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານກວດກາ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວກໍ່ຫວັງວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງ, ອັບເດັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ແກ່ກັນນັ້ນ ສອງອົງການກວດກາຍັງໄດ້ແບ່ງປັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນ, ປະສົບການໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານການເຄື່ອນໄຫວກວດກາ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກແລະປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອພ້ອມກັນຖອດຖອນບົດຮຽນແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຂຶ້ນຕື່ມ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງອົງການດັ່ງກາວໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງວຽກງານກວດກາ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໃຫ້ດີກ່ວາອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)