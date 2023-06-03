ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນຂົງເຂດສື່ມວນຊົນ
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສຳນັກຂ່າວສານ TASS ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານ ດັງມິງຄອຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກ ກັບຄະນະການນຳສຳນັກຂ່າວສານຂອງປະເທດ ລັດເຊຍ.
ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Sergei Mikhailov ຢັ້ງຢືນວ່າ TASS ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດສະໜິດແໜ້ນກັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຸດ, TASS ມີໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 1964 ມາຮອດປັດຈຸບັນ. TASS ມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ກຳນົດໂຄງການຮ່ວມມືໃຫຍ່ກ່ອນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ພວມຊອກຫາວິທີການເພື່ອຟື້ນຟູໂຄງການນີ້.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັງມິງຄອຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ TASS ແລະ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມທັງ TASS ອາດຈະຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງນັກຂ່າວໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ຫວັງວ່າ TASS ຈະລົງຂ່າວກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍ ຫຼາຍກ່ວາອີກ.