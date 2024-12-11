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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກູ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດເຂົ້າສານ ແມ່ນເນື້ອໃນຫຼັກຂອງການເຮັດວຽກລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແທັງງິ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ກູບາ, Ydael Jesus Pezez Brito, ວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງງິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງກະຊວງຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ໃນນັ້ນ ຂົງເຂດກະສິກຳ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ທາງກະຊວງກໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ກູບາ, ພິເສດ ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງງິ ກໍສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ກູບາ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດກະສິກຳຢູ່ ກູບາ ໃນໄລຍະ 2025 – 2027, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ ກູບາ.

        ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ກູບາ ສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປູກກ້າ ແຕ່ 20.000 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນເປັນ 100.000 ເຮັກຕາ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍ ແຕ່ລະປີປະຊາຊົນ ກູບາ ບໍລິໂພກເຂົ້າສານປະມານ 600.000 ໂຕນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025...
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