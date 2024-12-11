ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດເຂົ້າສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງງິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງກະຊວງຈະສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ໃນນັ້ນ ຂົງເຂດກະສິກຳ ຍາມໃດກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ທາງກະຊວງກໍມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ກູບາ, ພິເສດ ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດກະສິກຳ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງງິ ກໍສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ກູບາ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດກະສິກຳຢູ່ ກູບາ ໃນໄລຍະ 2025 – 2027, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ ກູບາ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ກູບາ ສະເໜີໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປູກກ້າ ແຕ່ 20.000 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນເປັນ 100.000 ເຮັກຕາ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍ ແຕ່ລະປີປະຊາຊົນ ກູບາ ບໍລິໂພກເຂົ້າສານປະມານ 600.000 ໂຕນ.