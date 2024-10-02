ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ
ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ຕັ້ງຫນ້າຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂົນຂວາຍບັນດາວິສາຫະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນຄ້າຂາຍສິນຄ້າຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດແຮງງານ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ຖະແຫລງຂ່າວ ສື່ສານ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນ ແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຖືການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ມົງໂກນ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະຫນາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາວນານ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມົງໂກນ Dashzegve Amarbayasgalan. ສອງຝ່າຍເຫັນດີ ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ ໃນການປະສານສົມທົບກັນຫນູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮອບດ້ານ; ເປີດປະຕູໃຫ້ສິນຄ້າຂອງກັນ, ຜ່ານນັ້ນ ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງ ກວ່າ 200 ລ້ານ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຊຸກຍູ້ການລົງນາມສັນຍາສົ່ງເສີມ ແລະ ອາລັກຂາການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນໂດຍໄວ.
ແລະໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ. ຖະແຫລງການຮ່ວມໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນໂດຍຖືວ່າ: ການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະມົງໂກນ ເລິກເຊິ່ງ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນຍົກການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ” ແລະ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຫລາຍຂົງະເຂດ.
ການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ ເຫັນດີນຳກັນໂດຍຖືວ່າ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ມົງໂກນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການກຳນົດທິດ ແລະ ເປີດແງ່ຫວັງການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມົງໂກນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ເລກທີ 14 ໂດຍໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Ulan Bator.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຕີລາຄາສູງ ເລື່ອງໂຮງຮຽນ ໃສ່ຊື່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາໂຮງຮຽນແບບຢ່າງແຖວຫນ້າຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ທັນສະໄຫມ, ກ້າວຫນ້າຂອງ ມົງໂກນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 50.000 USD ເປັນຂອງຂວັນຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫລືອໂຮງຮຽນ ເພີ່ມອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ ສົກຮຽນໃຫມ່ 2024 – 2025. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ມອບບັນດາທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ.