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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ແງ່​ຫວັງ​ສຳ​ຄັນຂອງ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີແງ່ຫວັງສຳຄັນຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີແງ່ຫວັງສຳຄັນຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານ Pankaj Jha ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກ Jindal (ອິນເດຍ) ຫາກໍຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ (ແຕ່ວັນທີ 30/4 -1/5) ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yoshihide Suga ປີ 2020. ສອງການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີແງ່ຫວັງສຳຄັນຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

        ໃນບົດຂຽນໃນເວັບໄຊ moderndiplomacy.eu, ທ່ານ  Pankaj Jha ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ຕາມທ່ານ Pankaj Jha ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເປີດຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສາມາດຮ່ວມມືນຳກັນ. ທັງສອງປະເທດຕ່າງກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເສັ້ນທາງການຄ້າທີ່ດີກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະຕິບັດສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ແລະ ຊຸກຍູ້ການຄ້າພາກພື້ນແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງທັງສອງລັດຖະບານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານສູກກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ບໍລິຫານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.
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