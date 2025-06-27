ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ແກ່ວິໄສທັດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບຄະນະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດການລົງທຶນ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ UAE ດ້ວຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສຶກສາ, ການລົງທຶນນັ້ນ ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ຈະແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຜ່ານການສຶກສາຕົວຈິງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະການນຳໜຸ່ມ UAE ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍຫຼາຍບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ຫັນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໂດຍຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ແກ່ວິໄສທັດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນດາການນຳໜຸ່ມ UAE ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈະເປີດຫຼາຍຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕື່ມອີກເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.