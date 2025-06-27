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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid Mohammed Sharaf, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການນຳໜຸ່ມສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ ມາ ຫວຽດນາມ ສຶກສາຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ: VGP)

 ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບຄະນະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ປາດຖະໜາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດການລົງທຶນ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ UAE ດ້ວຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສຶກສາ, ການລົງທຶນນັ້ນ ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜ່ານນັ້ນ ຈະແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

        ຜ່ານການສຶກສາຕົວຈິງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະການນຳໜຸ່ມ UAE ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍຫຼາຍບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າໃນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ຫັນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໂດຍຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃຫ້ແກ່ວິໄສທັດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນດາການນຳໜຸ່ມ UAE ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈະເປີດຫຼາຍຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຕື່ມອີກເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ອີ​ຣານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ອີ​ຣານ

ແລກປ່ຽນກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Perry Steil, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຖືວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ,ຊັບສິນທາງປັນຍາ,ຖະແຫຼງຂ່າວສື່ສານ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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