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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ສຳ​ຄັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ໃນ​ໂລກ​ອີກ​ດ້ວຍ

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານອະດີດຮອງທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍ SD Pradhan ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ New Delhi, ອິນເດຍ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມທ່ານ SD Pradhan ແລ້ວ, ໃນປີ 2024 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກສູງຖານະບົດບາດໃນທົ່ວໂລກ; ບັນລຸຫຼາຍຜົນງານສຳຄັນ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໃນ 3 ຂົງເຂດ: ເສດຖະກິດ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ. ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາຂອງປີ 2024 ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາໃນປີ 2025, ທ່ານອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມີບັນດານະໂຍບາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ. ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ສ້າງບັນດາສູນພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ວຍວິທີການພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນທະເລ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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