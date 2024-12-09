ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດສຳຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ໃນພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນໃນໂລກອີກດ້ວຍ
ຕາມທ່ານ SD Pradhan ແລ້ວ, ໃນປີ 2024 ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກສູງຖານະບົດບາດໃນທົ່ວໂລກ; ບັນລຸຫຼາຍຜົນງານສຳຄັນ, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໃນ 3 ຂົງເຂດ: ເສດຖະກິດ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ. ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາຂອງປີ 2024 ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາໃນປີ 2025, ທ່ານອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມີບັນດານະໂຍບາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງ. ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ສ້າງບັນດາສູນພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ວຍວິທີການພັດທະນາທ່າກຳປັ່ນທະເລ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.