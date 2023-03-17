ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ໂປໂລຍຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ປາດຖະໜາວ່າ ໂປໂລຍ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ - ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ໂປໂລຍ ຫຼາຍກວ່າອີກ; ສົ່ງເສີມ ໂປໂລຍ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂປໂລຍ ມີທ່າແຮງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ໂປໂລຍ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ອີຢູ - ຫວຽດນາມ (EVIPA) ແລະ ຊຸກຍູ້ຄະນະກຳມະການເອີຣົບຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນຄ້າປະເພດສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂປໂລຍ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ໂປໂລຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານກໍມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ..
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ.