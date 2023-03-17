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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມີນາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ພົບປະສົນທະນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau (ພາບ: baoquocte.vn)  

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທງເຊີນ ປາດຖະໜາວ່າ ໂປໂລຍ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ - ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ມີໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດ ໂປໂລຍ ຫຼາຍກວ່າອີກ; ສົ່ງເສີມ ໂປໂລຍ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂປໂລຍ ມີທ່າແຮງ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ໂປໂລຍ ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ອີຢູ - ຫວຽດນາມ (EVIPA)  ແລະ ຊຸກຍູ້ຄະນະກຳມະການເອີຣົບຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ສຳລັບສິນຄ້າປະເພດສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

  ການພົບປະສົນທະນາ (ພາບ: baoquocte.vn)  

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂປໂລຍ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ໂປໂລຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານກໍມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ..

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ - ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 12

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ - ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 12

ວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 12 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູຸ່ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດໃໝ່”.
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