ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນອາຊຽນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນອາຊຽນ.
ພາຍຫຼັງ 2 ປີທີ່ຖືກງົດໄວ້ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດຄັ້ງທີ 71 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ແຂກສິງກະໂປ, ຄະນະການທູດ, ວົງການວິສາຫະກິດ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະຊາຄົມຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນກ່ວາ 300 ຄົນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດງານລ້ຽງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍເຟືອກຢຸງ ໄດ້ແນະນຳຜົນງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍຢັ້ງຢືນເຖິງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີສິງກະໂປ. ສ່ວນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນໂອກາຊຽນ. ສອງຝ່າຍຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງສຳຄັນ. ປັດຈຸບັນ, ສອງປະເທດພວມຮ່ວມມືກັນເພື່ອຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃໝ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນດ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ…
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)