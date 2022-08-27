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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ  Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນອາຊຽນ.

    

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ມາຍເຟືອກຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

(ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງ 2 ປີທີ່ຖືກງົດໄວ້ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດຄັ້ງທີ 71 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ແຂກສິງກະໂປ, ຄະນະການທູດ, ວົງການວິສາຫະກິດ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະຊາຄົມຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນກ່ວາ 300 ຄົນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດງານລ້ຽງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍເຟືອກຢຸງ ໄດ້ແນະນຳຜົນງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍຢັ້ງຢືນເຖິງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບບັນດາປະເທດ, ໃນນັ້ນມີສິງກະໂປ. ສ່ວນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ  Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນໂອກາຊຽນ. ສອງຝ່າຍຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງສຳຄັນ. ປັດຈຸບັນ, ສອງປະເທດພວມຮ່ວມມືກັນເພື່ອຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃໝ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນດ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ​ຂີດ​ໝາຍ​ແຫ່ງໄມ​​ຕີ​ຈິດມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ - ​ຂີດ​ໝາຍ​ແຫ່ງໄມ​​ຕີ​ຈິດມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື”

ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂງານວາງສະແດງ “ກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຂີດໝາຍແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື”.
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