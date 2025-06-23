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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງກ​ານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພ​າບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສານພັດທະນາແບບຍືນຍົງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບຍາວນານອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືເປີດຂັ້ນສູງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະພາບການທຸກຍາກອຶດຫິວ, ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການປະທະກັນ: ຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ”.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສານພັດທະນາແບບຍືນຍົງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບຍາວນານອີກດ້ວຍ. ເມື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງກ່ຽວກັບການສ້າງປະເທດຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຖືການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນຈຸດສຸມ, ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນນັ້ນມີບັນດາອົງການ ປສຊ, ນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີສັງຄົມ ແລະ ສ້າງບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນຊຸມທົດສະວັດຜ່ານມາ.

ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ກໍ່ຢັ້ງຢືນເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃນໂຄງການດຳເນີນງານຄວາມສັນຕິພາບ - ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ສປຊ, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການເລີ່ມປະຕິບັດ ມະຕິເລກທີ 2573 ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດເກີດປະທະກັນດ້ານອາວຸດ ເມື່ອຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນກຳມະການບໍ່ປະຈຳການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ອາຍຸການ 2021 - 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ 30 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດນ​າມ – ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ລັດ – ເອ​ກະ​ຊົນ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ 30 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດນ​າມ – ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກ​ລັດ – ເອ​ກະ​ຊົນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ຜ່ານບັນດາອາຍຸການລ້ວນແຕ່ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ມູນຄ່າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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