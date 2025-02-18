ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ Komodo 2025
ວັນທີ 16 ກຸມພາ,ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ Benoa ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂການຝືກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ Komodo 2025 (MNEK 2025). ກຳປັ່ນ 9 ລຳສັງກັດ ກອງພັນນ້ອຍ 171, ກອງທັບເຮືອເຂດ 2 ຂອງຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ. ໃນການຝຶກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຄັ້ງທີ 5 ໂດຍອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ມີນາຍທະຫານເຮືອປະມານ 3000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 37 ປ ະເທດ ພ້ອມກັບກຳປັ່ນ 40 ລຳທີ່ ໄດ້ຮັບການລະດົມມາຈາກ 17 ປະເທດ. ການຝຶກຊ້ອມ MNEK 2025 ລວມມີບັນດາລາຍການຝຶກຊ້ອມສົມທົບກກັນຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ຊີບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ, ຮັບປະກັນບັນດາປະເທດສາມາດພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນຢູ່ພາກພື້ນ. ຄະນະກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ, ຝືກຊ້ອມການບັນຊາການເສນາທິການຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ, ທະຫານຝຶກຊ້ອມໃນຕົວຈິງຢູ່ທະເລ, ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ.