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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມກອງ​ທັບ​ເຮືອຫຼາຍ​ຝ່າຍ Komodo 2025

ໃນການຝຶກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຄັ້ງທີ 5 ໂດຍອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ມີນາຍທະຫານເຮືອປະມານ 3000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 37 ປ ະເທດ ພ້ອມກັບກຳປັ່ນ 40 ລຳທີ່ ໄດ້ຮັບການລະດົມມາຈາກ 17 ປະເທດ.
ນາຍທະຫານ ຫວຽດນາມ ແລະ ນາຍທະຫານອິນໂດເນເຊຍ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 16 ກຸມພາ,ຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ Benoa ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂການຝືກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ Komodo 2025 (MNEK 2025). ກຳປັ່ນ 9 ລຳສັງກັດ ກອງພັນນ້ອຍ 171, ກອງທັບເຮືອເຂດ 2 ຂອງຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ. ໃນການຝຶກຊ້ອມກອງທັບເຮືອຄັ້ງທີ 5 ໂດຍອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ມີນາຍທະຫານເຮືອປະມານ 3000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 37 ປ ະເທດ ພ້ອມກັບກຳປັ່ນ 40 ລຳທີ່ ໄດ້ຮັບການລະດົມມາຈາກ 17 ປະເທດ. ການຝຶກຊ້ອມ MNEK 2025 ລວມມີບັນດາລາຍການຝຶກຊ້ອມສົມທົບກກັນຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ຊີບຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຢູ່ທະເລ, ຮັບປະກັນບັນດາປະເທດສາມາດພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບບັງເອີນຢູ່ພາກພື້ນ. ຄະນະກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ, ຝືກຊ້ອມການບັນຊາການເສນາທິການຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ, ທະຫານຝຶກຊ້ອມໃນຕົວຈິງຢູ່ທະເລ, ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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