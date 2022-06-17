ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສໍາພັນ ອາຊຽນ
ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫາຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 67 ຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ຢູ່ສຳນັກງານ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກກາຕາ (ອິນໂດເນເຊຍ).
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກຸ່ມ ຮັບຜິດຊອບສະເພາະ IAI ກໍຮັບຮອງເອົາ 10 ໂຄງການໃໝ່, ຍົກຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານໃນຂອບເຂດແຜນການປະຕິບັດງານ IAI ໄລຍະ 4 (2021 – 2025) ຂຶ້ນເປັນ 46 ໂຄງການ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງ IAI, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຂອງແຜນການປະຕິບັດງານ IAI ໄລຍະ 4 (2021 – 2025).
ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ IAI ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປະຕິບັດງານ IAI ໄລຍະ 4 ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພ້ອມທັງຄາດວ່າ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 68 ຂອງ ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະ IAI ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄູ່ຮ່ວມມື IAI ຄັ້ງທີ 12 ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)