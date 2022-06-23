ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນເດືອນ 6 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ, ແມ່ນເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານການກະທຳຂອງຈີນທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດນີ້. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເລື່ອງຈີນດຳເນີນການຊ້ອມຮົບທາງການທະຫານຢູ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະນີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໄປຝືນກັບເນື້ອໃນຂອງ DOC, ເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ, ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ້ວິວັດການເຈລະຈາໃນປັດຈຸບັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ COC ແລະ ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ຫວຽດນາມ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ຈົ່ງເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ, ບໍ່ດຳເນີນການກະທຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນອີກຄັ້ງ”.