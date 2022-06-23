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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ເຄົາ​ລົບ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ໝ​ູ່​ເກາະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ ແລະ ເຈື່ອງ​ຊາ

"ຫວຽດນາມ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ຈົ່ງເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ, ບໍ່ດຳເນີນການກະທຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນອີກຄັ້ງ”.
  ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: Nguyễn Hồng)  

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນເດືອນ 6 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ, ແມ່ນເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານການກະທຳຂອງຈີນທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດນີ້. ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ເລື່ອງຈີນດຳເນີນການຊ້ອມຮົບທາງການທະຫານຢູ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ  ແມ່ນລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະນີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໄປຝືນກັບເນື້ອໃນຂອງ DOC, ເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ, ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ້ວິວັດການເຈລະຈາໃນປັດຈຸບັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ COC ແລະ ການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ຫວຽດນາມ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຈີນ ຈົ່ງເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ, ບໍ່ດຳເນີນການກະທຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນອີກຄັ້ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ຕ້ອງ​ຢຶດ​ໝັ້ນ, ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ ແລະ ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊວນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ຕ້ອງ​ຢຶດ​ໝັ້ນ, ມີ​ແບບ​ມີ​ແຜນ ແລະ ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊວນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ

ທີ່ການພົບປະ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ ບັນດາເນື້ອໃນລາຍການຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັດເລືອກ ລ້ວນແຕ່ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູ…
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