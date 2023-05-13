ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ, ສຸມໃສ່ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄືການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອພັດທະນາ, ສວຍໃຊ້ທ່າແຮງຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ອັດສະລິຍະ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຍົກສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮອດປີ 2050 ຫວຽດນາມ ຈະປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ກໍ່ຄືເລື່ອງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນເປັນພະລັງງານທີ່ຍຸຕິທຳ.