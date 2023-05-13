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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ, ສຸມໃສ່ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄືການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານ… ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງພາຍໃນປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອພັດທະນາ, ສວຍໃຊ້ທ່າແຮງຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ອັດສະລິຍະ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຍົກສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮອດປີ 2050 ຫວຽດນາມ ຈະປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ກໍ່ຄືເລື່ອງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນເປັນພະລັງງານທີ່ຍຸຕິທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ 2023 ສຸມ​ໃສ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ 2023 ສຸມ​ໃສ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ເວທີປາໄສປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການນຳບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກບັນດາອົງການການເງິນສາກົນ
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