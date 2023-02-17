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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງວຽກງານການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ (ພາບ: dangcongsan.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງວຽກງານການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

ປັດຈຸບັນ, ສະພາບການໂລກເວົ້າລວມ ພວມມີການຜັນແປສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ການປະທະກັນ, ຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ເພາະວ່ານັ້ນ ໄດ້ວາງອອກສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນຄັ້ງນີ້, ຄວາມຫວັງຂອງສາກົນ ກໍຄືຂອງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກໍສູງກວ່າເກົ່າ. ດ້ານໜຶ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນໃນຖານະເປັນສະມາຊິກທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ພວກເຮົາກໍຕ້ອງມີຂໍ້ລິເລີ່ມບຸລິມະສິດ, ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອສະແດງບົດບາດເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາ”.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຍູ້ແຮງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ຄາດຄະເນ ແລະ ການສື່ສານໂຄສະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິບັດບົດບາດເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ອາຍຸການ 2023 – 2025 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານການຫາປາຜິດກົດໝາຍ

ໄທ - ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕ້ານການຫາປາຜິດກົດໝາຍ

ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບານໄທ, ທ່ານຮອງໂຄສົກລັດຖະບານ ຣັດຈັນດາ ທະນາດິເຣກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບົດບັນທຶກນີ້ ຄາດການວ່າຈະໄດ້ລົງນາມຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ໄທ - ຫວຽດນາມ...
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