ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອັງກິດ ແຕ່ວັນທີ 29 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ “ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດຢູ່ ຫວຽດນາມ: ປະສົບການຈາກລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ວິສະວວະກອນຫວຽດນາມທີ່ພວມຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ປະມານ 100 ທ່ານ.
ໃນເວທີປາໄສ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງ (VIS) ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວໂລກຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຍຸດທະສາດ ເຊິ່ງ ອັງກິດ ອາດຈະມີທ່າແຮງ, ເຊັ່ນ: AI, ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ກວນເຕີມ, ພະລັງງານທົດແທນ, ຮຸ່ນຍົນ,…
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອັງກິດ, ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນທິດສະດີ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດໄດ້ຢ່າງສຸດຂີດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.