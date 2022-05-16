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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ລາດ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ​ເອງ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ້າງ​ຂວາງ

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍ ກັບບັນດາສາດສະດາຈານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ນະຄອນ Boston, ລັດ Massachusetts, ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ XXI.

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍ ກັບບັນດາສາດສະດາຈານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ນະຄອນ Boston, ລັດ Massachusetts, ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ XXI.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ໃນບົດກ່າວປະໄສສຳຄັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະຫຼະເວລາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອວິເຄາະກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນສະພາບການໂລກປັດຈຸບັນ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ຄູ່ຮ່ວມມືມີໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ.

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບາງໜ້າທີ່, ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ, ໃນນັ້ນ ມີການຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບການເມືອງ - ສັງຄົມ, ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ປະຕິບັບລະບອບລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມໂຍງ, ເໝາະສົມກັບບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະທຸກຂັ້ນ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະທຸກຂັ້ນ

2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ.
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