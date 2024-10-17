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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວ​ເມືອງ ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ

ແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ - 17 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະມາຄົມ ໄອທີ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບ Meta Square ຈັດລາຍການ ເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ.
ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ສຶກສາກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະຜູ້ແທນກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໂລຫະ Pohang; ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ລວມສູນ ICT ແຂວງ GyeongBuk. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, 14 ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI); ເຕັກໂນໂລຢີເໝືອນຈິງ, ເໝືອນຈິງເພີ່ມທະວີ (3D/AR-VR); ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ກົດລັບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,… ແນະນຳເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມຖືກໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ຕົວເມືອງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ. ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການສ້າງການບໍລິການສຳເນົາເຕັກນິກດີຈີຕອນທົ່ວໂລກ (Digital Twin) ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານ Metaverse ປະສົມ AI ເພື່ອແນໃສ່ປົວແປງຄຸນລັກສະນະນຳໃຊ້ຂອງພາຫະນະທາງລົດໄຟ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…
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