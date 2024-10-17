ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບຕົວເມືອງ ອັດສະລິຍະ
ຄະນະຜູ້ແທນກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ ມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໂລຫະ Pohang; ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ລວມສູນ ICT ແຂວງ GyeongBuk. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, 14 ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ (AI); ເຕັກໂນໂລຢີເໝືອນຈິງ, ເໝືອນຈິງເພີ່ມທະວີ (3D/AR-VR); ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ກົດລັບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,… ແນະນຳເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມຖືກໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ຕົວເມືອງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ. ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການສ້າງການບໍລິການສຳເນົາເຕັກນິກດີຈີຕອນທົ່ວໂລກ (Digital Twin) ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານ Metaverse ປະສົມ AI ເພື່ອແນໃສ່ປົວແປງຄຸນລັກສະນະນຳໃຊ້ຂອງພາຫະນະທາງລົດໄຟ.