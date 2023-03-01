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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລັດ​​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ຫວັງ​ຢາກ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres , ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນການປະສານງານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍລວມ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊAntonio Guterres (ພາບ: baoquocte.vn)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 52 ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຢູ່ເຊີແນວ ປະເທດສະວິດ, ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ອຽກລັງ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະ ນອກແວ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres , ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນການປະສານງານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍລວມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື. ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຢັ້ງຢືນວ່າຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ສປຊ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ອຽກລັງ Micheal Martin,ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ສະເໜີສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ. ສ່ວນທ່ານ Micheal Martin ຢັ້ງຢືນວ່າ ນະຄອນ Dublin ມີຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.

ແລະກໍ່ໃນການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ Yvan Gil Pinto, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.
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