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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ, ຊຸກ​ຍູ້​ສິດ​ທິ​ເດັກ​ຂອງ UNICEF

ທ່ານນາງ Catherine Russell ຢັ້ງຢືນວ່າ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - UNICEF ໄລຍະ 2022 – 2026 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານນາງ Catherine Russell ຢັ້ງຢືນວ່າ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - UNICEF ໄລຍະ 2022 – 2026 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ.

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Catherine Russell ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອເດັກ ແຫ່ງສປຊ (UNICEF) (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Catherine Russell ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອເດັກ ແຫ່ງສປຊ (UNICEF). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ UNICEF ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ UNICEF ໃນຂົງເຂດການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກໃນໂລກ. ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ປະກາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບເງິນເປັນຈຳນວນ 100.000 USD ໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງ UNICEF ປະຈຳ ຢູແກຼນ. ບ້ວງເງິນນີ້ຈະນອນໃນຍອດເງິນຈຳນວນ 500.000 USD ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊວ່ຍດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ ຢູແກຼນ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Catherine Russell ຢັ້ງຢືນວ່າ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - UNICEF ໄລຍະ 2022 – 2026 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາອົງການໃນກົນໄກ COVAX ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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