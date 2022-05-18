ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ, ຊຸກຍູ້ສິດທິເດັກຂອງ UNICEF
ທ່ານນາງ Catherine Russell ຢັ້ງຢືນວ່າ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - UNICEF ໄລຍະ 2022 – 2026 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Catherine Russell ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອເດັກ ແຫ່ງສປຊ (UNICEF) (ພາບ: VGP)
ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Catherine Russell ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອເດັກ ແຫ່ງສປຊ (UNICEF). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ UNICEF ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ UNICEF ໃນຂົງເຂດການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກໃນໂລກ. ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ປະກາດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບເງິນເປັນຈຳນວນ 100.000 USD ໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງ UNICEF ປະຈຳ ຢູແກຼນ. ບ້ວງເງິນນີ້ຈະນອນໃນຍອດເງິນຈຳນວນ 500.000 USD ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊວ່ຍດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ ຢູແກຼນ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Catherine Russell ຢັ້ງຢືນວ່າ UNICEF ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - UNICEF ໄລຍະ 2022 – 2026 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາອົງການໃນກົນໄກ COVAX ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)