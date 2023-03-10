ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ສ.ເກົາຫຼີ ຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາປະຫວັດສາດ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳເດືອນທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນ 9 ມີນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະຕິເສດການຕັດສິນຂອງສານ ເຊີອູນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານປະເທດນີ້ ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ຫວຽດນາມ ໃນເຫດເຂັ່ນຂ້າ ຢູ່ກວາງນາມ ເມື່ອປີ 1968. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍດາຍຕໍ່ເລື່ອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຕິເສດຄຳຕັດສິນຂອງສານ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ສ່ອງແສງຄວາມຈິງສຳລັບບັນຫານີ້ຢ່າງພາວະວິໄສ. ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍປະຫຼະອະດີດຕະການ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຕິເສດຄວາມຈິງໃນປະຫວັດສາດ. ບົນຈິດໃຈຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຄົາລົບຄວາມຈິງທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ສົ່ງເສີມບັນດາການກະທຳແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ສຳລັບຂ່າວທີ່ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ພວມຮຽບຮຽງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຫັນລະບຽບການຂໍວິຊາເປັນງ່າຍດາຍສຳລັບ 6 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ເມື່ອລັດເຊຍ ພິຈາລະນະຫັນລະບຽບການຂໍວິຊາໃຫ້ແກ່ ພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ ເປັນງ່າຍດາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນການພົວພັນການຄ້າ, ເດີນທາງໄປມາ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ.