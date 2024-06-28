ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດ ແລະ ເຄົາລົບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍໄມຕີຈິດ ແລະ ການຮ່ວມມື ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສຳຫຼວດ ແລະ ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ”, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ TAC ກ່າວຄຳເຫັນຢັ້ງຢືນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຫຼັກການ, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີລັກສະນະຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳຂອງ TAC, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ດຳເນີນການສ້າງປະຊາຄົມຂອງ ອາຊຽນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນການຮັກສາການສົນທະນາ, ຮ່ວມມື, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງ TAC.
ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ໂຕນທິງອກເຮືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ TAC ພ້ອມກັນສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຜ່ານການກະທຳອັນແທດຈິງ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດໃນ TAC ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດ, ກໍຄື ເຄົາລົບຫຼັກການ, ຄຸນຄ່າພື້ນຖານທີ່ໄດ້ລະບຸໃນກົດບັດ ອາຊຽນ, ຫຼັກການ ບາລີ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ທັດສະນະຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ (AOIP), ເພື່ອນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຄືດັ່ງໃນຊື່ເອີ້ນຂອງສົນທິສັນຍາ ໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.