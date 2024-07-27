ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືກັນຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີງານສົບລະດັບຊາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ກອງທັບສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຊົມເຊີຍລາວ ທີ່ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມໃນຂອບເຂດປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍລາວ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.