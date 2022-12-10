ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທິດສະດີ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວິວັດທະນາການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງັຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາອົງການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີຂອງສອງພັກ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທິດສະດີ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກຢ່າງມີໄຊ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງອົງການໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ, ສອງສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຂອງສອງປະເທດ, ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນໃນຫົວເລື່ອງ, ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ແນວຄິດ ແລະ ການໂຄສະນາເພື່ອ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນກຳນົດຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາ ກໍຄືແລກປ່ຽນປະສົບການໃນວິວັດທະນາການສ້າງສັງຄົມນິຍົມຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 9 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບັນຫາ ແລະ ທິດທາງການແກ້ໄຂສະພາບການເສດຖະກິດ - ການເງິນ, ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ” ໄດ້ອັດລົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.