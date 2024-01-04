ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວສົມທົບກັນ ສ້າງເອກະສານການພົວພັນລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານເລຂານຸການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸຍວັນເກືອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງເອກະສານປະຫວັດສາດສະພາແຫ່ງຊາດ, ສັງລວມເອກະສານກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂານຸການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸຍວັນເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດປະຫວັດສາດ ຮຽບຮຽງ ແລະ ພິມຈຳໜ່າຍຊຸດປຶ້ມປະຫວັດສາດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ 4 ເຫຼັ້ມ (ໄລຍະ 1946 – 2011 ແລະ ປັດຈຸບັນ ພວມສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາຮຽບຮຽງ ໄລຍະ 2011 - 2026) ສ່ອງແສງວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານໄລຍະທາງແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
ຕີລາຄາສູງບັນດາຄຳເຫັນແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ທ່ານ ບຸຍວັນເກືອງ ເລຂານຸການໃຫຍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີບັນດາການແບ່ງປັນ, ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າວິວັດການປະຕິບັດສຳເລັດ, ສະເໜີຄົ້ນຄ້ວາພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.