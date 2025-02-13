ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢາກຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນທິເວິນແອັງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UNESCO ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ 2005. ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ແມ່ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ທັງເປັນເປົ້າໝາຍ, ທັງເປັນກຳລັງໜູນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມທັງສວມບົດບາດທຽບເທົ່າກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເວິນແອັງ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແຮງ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງໃນສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນຢ່າງເໝາະສົມ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.