ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປສູ່ພື້ນຖານກະສິກຳພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໝວດບັນຫາທີ່ໄດ້ຊັກຖາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮວານ ແມ່ນວຽກງານຈັດຕັ້ງການຜະລິດຕິດພັນກັບຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ; ສົມທົບກັບການສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການເຈລະຈາເປີດປະຕູ, ພັດທະນາຕະຫຼາດກະສິກຳ. ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ ກ່າວວ່າ:
“ເພື່ອປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການນັ້ນ ແມ່ນທັງຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮັບຮູ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ, ບັນດາແຜນຮ່າງນັບແຕ່ຂົງເຂດປ່າໄມ້, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສິນໃນນ້ຳ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ອີງຕາມເປົ້າໝາຍຫັນຈາກຈິນຕະນາການປະລິມານການຜະລິດ ໄປສູ່ ຈິນຕະນາການມູນຄ່າ ແລະ ຫັນຈາກຈິນຕະນາການມູນຄ່າຢ່າງດຽວ ໄປສູ່ມູນຄ່າຫຼາຍຢ່າງ ຄ່າ ແລະ ຖືເອົາຕະຫຼາດເປັນປັດໄຈຕັດສິນການດັດປັບ, ຫັນຈາກຈິນຕະນາການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ໄປສູ່ ຈິນຕະນາການຕ້ອງກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ.”
ກໍໃນວາລະຊັກຖາມ ກໍໄດ້ເຕື້ອງເຖິງການຫັນຈາກພື້ນຖານກະສິກຳແບບເດີມ ໄປສູ່ ພື້ນຖານກະສິກຳຂຽວ. ຫວຽດນາມກໍ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.