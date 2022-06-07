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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ສູ່​ພື້ນ​ຖານກະ​ສິ​ກຳ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ ຊຶ່ງແມ່ນສະມາຊິກລັດຖະບານຄົນທຳອິດ ຕອບຄຳຊັກຖາມ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ (ພາບ: quochoi.vn)  

 ໝວດບັນຫາທີ່ໄດ້ຊັກຖາມທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮວານ ແມ່ນວຽກງານຈັດຕັ້ງການຜະລິດຕິດພັນກັບຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ; ສົມທົບກັບການສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການເຈລະຈາເປີດປະຕູ, ພັດທະນາຕະຫຼາດກະສິກຳ. ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ ກ່າວວ່າ:

“ເພື່ອປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການນັ້ນ ແມ່ນທັງຂະບວນວິວັດແຫ່ງການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮັບຮູ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ, ບັນດາແຜນຮ່າງນັບແຕ່ຂົງເຂດປ່າໄມ້, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສິນໃນນ້ຳ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ອີງຕາມເປົ້າໝາຍຫັນຈາກຈິນຕະນາການປະລິມານການຜະລິດ ໄປສູ່ ຈິນຕະນາການມູນຄ່າ ແລະ ຫັນຈາກຈິນຕະນາການມູນຄ່າຢ່າງດຽວ ໄປສູ່ມູນຄ່າຫຼາຍຢ່າງ ຄ່າ ແລະ ຖືເອົາຕະຫຼາດເປັນປັດໄຈຕັດສິນການດັດປັບ, ຫັນຈາກຈິນຕະນາການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ໄປສູ່ ຈິນຕະນາການຕ້ອງກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ.”

ກໍໃນວາລະຊັກຖາມ ກໍໄດ້ເຕື້ອງເຖິງການຫັນຈາກພື້ນຖານກະສິກຳແບບເດີມ ໄປສູ່ ພື້ນຖານກະສິກຳຂຽວ. ຫວຽດນາມກໍ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານສາສະໜາ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານສາສະໜາ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວແຕ່ວັນທີ 7-11 ມິຖຸນາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະສາສະໜາລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າຄະນະ ສາສະໜາລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຫວູຮ່ວາຍບັກ ນຳໜ້າໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໂດຍທ່ານ ຈັນເພັງ ສຸທິວົງ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ
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