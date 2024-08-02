Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ການ​ຕະຫຼາດ

ບັນດາສັນຍາ FTA ທີ່ໄດ້ລົງນາມນັ້ນ ຈະນັບມື້ນັບນຳ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດແກ້ງແຍ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ຫວຽດນາມ ໝູນໃຊ້ບັນດາການກະທຳແກ້ງແຍ້ງແບບເສລີ.
ພາບປະກອບ

ໂດຍເປັນອາຈານຂັ້ນສູງລົງເລິກຂະແໜງເສດຖະກິດສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Deakin ປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານ ປອ. ກົງຟ້າມ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ. ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ນັບແຕ່ປີ 2007 ແລະ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍຫຼາຍສະບັບກັບຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າວໜ້າຂ້າມ ປາຊີຟິກ (CPTPP), ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີຣົບ (EVFTA), ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານ ປອ. ກົງຟ້າມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາສັນຍາ FTA ທີ່ໄດ້ລົງນາມນັ້ນ ຈະນັບມື້ນັບນຳ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດແກ້ງແຍ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ ຫວຽດນາມ ໝູນໃຊ້ບັນດາການກະທຳແກ້ງແຍ້ງແບບເສລີ.

ຕາມທ່ານແລ້ວ, ອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດລວມສູນ ມາເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ນັ້ນແມ່ນ ການກຳເນີດຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດສະຕາດອັບ. ທ່ານກໍໄດ້ເຕື້ອເຖິງ 6 ປັດໄຈທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ໃນນັ້ນ ມີຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ກວມເອົາເກືອບ 45% ອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP, ປະກອບສ່ວນ 1/3 ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, 40% ເງິນລົງທຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ 85% ແຮງງານຂອງທັງປະເທດ; ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິຮູບກົດໝາຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມແກ້ງແຍ້ງຕະຫຼາດໃນບັນດາຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ຳ​ປັ່ນ CSB 8002 ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ກ່ຳ​ປັ່ນ CSB 8002 ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນທະຫານຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 2 (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ), ກ່ຳປັ່ນ CSB 8002, ຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top