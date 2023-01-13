ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບໝູ່ເກາະເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງສານສູງສຸດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງສຳຫຼວດພະລັງງານປີ 2005 ຂອງປະເທດນີ້ ກັບບັນດາບໍລິສັດ ຂອງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນ ເພາະວ່າ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ; ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວ ໝົດຜົນສັກສິດແຕ່ປີ 2008, ທ່ານນາງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທິທູຮັ່ງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງມີສິດອະທິປະໄຕ, ອຳນາດສານແຫ່ງຊາດສຳລັບບັນດາເຂດທະເລທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982). ໂດຍເປັນປະເທດແຄມທະເລ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຂອງ UNCLOS 1982, ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ທຸກການກະທຳຮ່ວມມືສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືໃນທະເລ, ຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ສິດອະທິປະໄຕ ແລະ ອຳນາດສານ ກໍຄື ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາປະເທດ ບົນພື້ນຖານຂອງ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982”.