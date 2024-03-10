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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​​ຫວ່າງ​ແລ້ວ​ນີ້ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະເລ 1982 (UNCLOS), ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ອຳນາດສານ ຂອງບັນດາປະເທດ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ UNCLOS
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 9 ມີນາ, ໂດຍຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ໜ້າຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ຟີລິບປິນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ຫາດດອນກໍໄມ,  ທ່ານນາງ  ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້ຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກໂດຍອາດຈະກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະເລ 1982 (UNCLOS), ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ອຳນາດສານ ຂອງບັນດາປະເທດ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ UNCLOS, ບໍ່ມີການກະທຳເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ, ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ຮັບປະກັນຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ, ບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຫຼື ນາບຂູ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ.

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງອົດກັ້ນ, ປະຕິບັດຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ພາຍຫຼັງ ໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975), ນິວຊີແລນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງຮອບດ້ານໃນບັນດຂົງເຂດ.
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