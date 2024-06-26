Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ເ​ໝ​າ​ະ​ສົມເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ IUU

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ມີຄວາມມານະພະນາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU; ພ້ອມທັງ ມານະພະຍາຍາມເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC).
ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາ (ພາບ: TTXVN)

ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Christian Vidal – Leon ນັກຊ່ຽວຊານ, ທະນາຍຄວາມແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໃນພາກສ່ວນບັນດາບັນຫານິຕິກຳ ແລະ ຄະນະເລຂາ ອົງການອຸທອນ ຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO), ເນັ້ນໜັກວ່າ ນັບແຕ່ປີ 2017, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ມີຄວາມມານະພະນາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU; ພ້ອມທັງ ມານະພະຍາຍາມເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC). ໃນໄລຍະກວ່າ 6ປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສະບັບ, ນຳບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EU ເຂົ້າກົດໝາຍສິນໃນນ້ຳ, ໃນນັ້ນ ມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃຊ້ເມື່ອປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ WEF ຕະຫຼຽນ ປີ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ WEF ຕະຫຼຽນ ປີ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ຕະຫຼຽນ, ແຂວງ ຫຼຽວໜິງ, ແຫ່ງປະເທດ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສຢູ່ວາລະໄຂຄົບຄະນະກອງປະຊຸມປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງ ເວທີປາໄສ ເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ ຕະຫຼຽນ (WEF ຕະຫຼຽນ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top