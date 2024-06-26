ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU
ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Christian Vidal – Leon ນັກຊ່ຽວຊານ, ທະນາຍຄວາມແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໃນພາກສ່ວນບັນດາບັນຫານິຕິກຳ ແລະ ຄະນະເລຂາ ອົງການອຸທອນ ຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO), ເນັ້ນໜັກວ່າ ນັບແຕ່ປີ 2017, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ມີຄວາມມານະພະນາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU; ພ້ອມທັງ ມານະພະຍາຍາມເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC). ໃນໄລຍະກວ່າ 6ປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສະບັບ, ນຳບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EU ເຂົ້າກົດໝາຍສິນໃນນ້ຳ, ໃນນັ້ນ ມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃຊ້ເມື່ອປີ 2023.