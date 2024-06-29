ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນຮັບປະກັນອນະຄົດທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີງາມໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮ່ວາງງວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດບັດ ສປຊ, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳ ສາກົນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຫຼັກແຫຼ່ງໃນວຽກງານປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ. ທຸກຝ່າຍທີ່ປະທະກັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບັນດາພັນທະໃນກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສປຊ, ໃນນັ້ນມີມະຕິສະບັບ 2573 (ປີ 2021) ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ໂດຍຫວຽດນາມສະເໜີກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນທີ່ຈຳເປັນ. ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃນການປະທະກັນ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສປຊ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຈະຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບປະຊາຄົມສາກົນ, ສປຊ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີງາມໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນໃນໂລກ.