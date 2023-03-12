ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ເມື່ອໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Samantha Power, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID) ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ USAID ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໜູນຊ່ວຍມະຫາວິທະຍາໄລ Fulbright ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນສຶກສາ ລະດັບພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Samantha Power ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ USAID ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕ່າງໆໂດຍ ອາເມລິກາ ອຸປະຖຳ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.