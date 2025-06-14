ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ສປຊ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິຂອງຄົນພິການ
ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສປຊ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນພິການ, ໂດຍສະແດງອອກຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້, ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການປີ 2010 ແລະ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ ສິດທິຂອງຄົນພິການປີ 2014.
ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດທິຂອງຄົນພິການຫຼາຍກວ່າອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.