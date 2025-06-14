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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ ສ​ປ​ຊ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ສິດທິ​ຂອງ​ຄົນ​ພິ​ການ

ແຕ່ວັນທີ 10 – 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 18 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາສິດທິຂອງຄົນພິການ (CRPD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວົງຄະນະຍາດກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຄົນພິການໃນການພັດທະນາສັງຄົມ, ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລກກ່ຽວກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 2”.
ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 18 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາສິດທິຂອງຄົນພິການ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮວ່າງງວຽນ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຄະນະປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສປຊ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນພິການ, ໂດຍສະແດງອອກຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້, ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການປີ 2010 ແລະ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ ສິດທິຂອງຄົນພິການປີ 2014.

        ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດນີ້, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດທິຂອງຄົນພິການຫຼາຍກວ່າອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລິດ​ວາ ບ​າດກ້າວ​ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda ແລະ ພັນລະນາຢ່າງສົມກຽດເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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